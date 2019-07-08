Владимир Путин подписал указ о временном запрете прямого авиасообщения между Россией и Грузией, фото: Wikimedia Commons

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С сегодняшнего дня вступил в силу введенный указом президента РФ Владимира Путина запрет российским авиакомпаниям осуществлять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии.

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Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Также этот запрет распространяется на грузинские авиакомпании, отмечают в Министерстве транспорта РФ.

Последний прямой авиарейс из Москвы в Тбилиси вылетел вчера вечером. Это был самолет российской авиакомпании «Аэрофлот».

До запрета авиарейсы между Россией и Грузией осуществляли «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Победа», российские авиакомпании S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Smartavia, Red Wings и «ЮТэйр», а также грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.

Указ о временном запрете прямого авиасообщения между Россией и Грузией Путин подписал 21 июня как реакцию на антироссийские протесты, вспыхнувшие в Тбилиси после скандального визита российской парламентской делегации.

Напомним, в июне заседание Генассамблеи Международной ассамблеи православия, которое проходило в грузинском парламенте, открыл депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который сел в кресло спикера грузинского парламента и начал выступать на русском языке. Выступление Гаврилова прервали оппозиционные депутаты, которые заставили российскую делегацию покинуть парламент. Действия Гаврилова спровоцировали массовые протесты.