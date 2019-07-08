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Падение самолета на Полтавщине: полиция расследует гибель пилота. Фото: Цензор.НЕТ

Падение самолета на Полтавщине: полиция расследует гибель пилота (ФОТО)

8 июл 2019, 11:00
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В Полтавской области разбился самолет. Произошло это накануне в Оржицком районе. В результате падения воздушного транспорта один человек погиб, а еще один получил травмы.

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Информацию о падении самолета правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), сообщает пресс-служба облуправления Национальной полиции.

В полиции уточнили, что падение легкомоторного самолета «Пайпер» унесло жизнь пилота летательного средства, а другой человек был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Падение самолета на Полтавщине: полиция расследует гибель пилота. Фото: пресс-служба Нацполиции Полтавской области

Падение самолета на Полтавщине: полиция расследует гибель пилота. Фото: пресс-служба Нацполиции Полтавской области

На данный момент возможные причины аварии устанавливаются, а на месте происшествия работают члены следственно-оперативной группы.

Напомним, что 2 июля на территории Харьковской области разбился самолет L-39, которым руководил пилот-курсант. К счастью, он не пострадал. По предварительным данным, авария произошла вследствие отказа двигателя.

Источник: Ракурс


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