Парламентские выборы: Верховный суд отменил повторную жеребьевку партий. Фото: BBC.com

https://racurs.ua/n124039-parlamentskie-vybory-verhovnyy-sud-otmenil-povtornuu-jerebevku-partiy.html

Ракурс

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Парламентские выборы, запланированные на 21 июля 2019 года, все же состоятся. Верховный суд удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда о пережеребьевке партий.

О решении Верховного суда сообщила в Facebook секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть, — написала секретарь Центризбиркома.

На днях по иску Аграрной партии Украины Шестой апелляционный суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий. В свою очередь в самом Центризбиркоме заявили, что постановление комиссии о присвоении партиям номеров в избирательном бюллетене было обжаловано с нарушением установленного законом срока, поэтому они не согласились с решением суда о повторной жеребьевке и подали апелляцию.

Напомним, на днях Центризбирком заявлял, что парламентские выборы находятся под угрозой срыва из-за пережеребьевки политических партий, которые будут участвовать в выборах в Верховную Раду 21 июля.