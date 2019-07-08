Парламентські вибори: Верховний суд скасував повторне жеребкування партій. Фото: BBC.com

https://racurs.ua/ua/n124039-parlamentski-vybory-2019-verhovnyy-sud-skasuvav-povtorne-jerebkuvannya-partiy.html

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Парламентські вибори, заплановані на 21 липня 2019 року, все ж таки відбудуться. Верховний суд задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії та скасував рішення Шостого апеляційного суду про пережеребкування партій.

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Про рішення Верховного суду повідомила у Facebook секретар ЦВК Наталія Бернацька.

Ми виграли Верховний! Виборам 21 липня бути, — написала секретар Центрвиборчкому.

Днями за позовом Аграрної партії України Шостий апеляційний суд зобов’язав ЦВК провести повторне жеребкування партій. Натомість у самому Центрвиборчкомі заявили, що постанову комісії про затвердження номерів партій у виборчому бюлетені було оскаржено з порушенням встановленого законом терміну, через що вони не погодилися з рішенням суду про пережеребкування та подали апеляцію.

Нагадаємо, днями Центрвиборчком заявляв, що парламентські вибори перебувають під загрозою зриву через пережеребкування політичних партій, які братимуть участь у виборах до Верховної Ради 21 липня.