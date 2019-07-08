Падіння літака на Полтавщині: поліція розслідує загибель пілота. Фото: Цензор.НЕТ

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У Полтавській області розбився літак. Сталося це напередодні в Оржицькому районі. Внаслідок падіння повітряного транспорту одна людина загинула, а ще одна дістала травми.

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Інформацію про падіння літака правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту), повідомляє прес-служба облуправління Національної поліції.

У поліції уточнили, що падіння легкомоторного літака «Пайпер» забрало життя пілота літального засобу, а іншу людину госпіталізували у вкрай тяжкому стані.

На даний момент можливі причини аварії встановлюються, а на місці події працюють члени слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, що 2 липня на території Харківської області розбився літак L-39, яким керував пілот-курсант. На щастя, він не постраждав. За попередніми даними, аварія сталася внаслідок відмови двигуна.