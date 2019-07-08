Володимир Путін підписав указ про тимчасову заборону прямого авіасполучення між Росією і Грузією, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Відсьогодні набрала чинності запроваджена указом президента РФ Володимира Путіна заборона російським авіакомпаніям здійснювати перевезення росіян з території РФ на територію Грузії.

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Про це повідомляє агентство «Інтерфакс».

Також ця заборона поширюється на грузинські авіакомпанії, наголошують у Міністерстві транспорту РФ.

Останній прямий авіарейс з Москви до Тбілісі вилетів вчора ввечері. Це був літак російської авіакомпанії «Аерофлот».

До заборони авіарейси між Росією та Грузією здійснювали «Аерофлот» та його дочірня компанія «Победа», російські авіакомпанії S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Smartavia, Red Wings и «ЮТэйр», а також грузинські Georgian Airways и MyWay Airlines.

Указ про тимчасову заборону прямого авіасполучення між Росією та Грузією Путін підписав 21 червня як реакцію на антиросійські протести, що спалахнули в Тбілісі після скандального візиту російської парламентської делегації.

Нагадаємо, у червні засідання Генасамблеї Міжнародної асамблеї православ’я, яке відбувалося в грузинському парламенті, відкрив депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов, який сів у крісло спікера грузинського парламенту й почав виступати російською мовою. Виступ Гаврилова перервали опозиційні депутати, які змусили російську делегацію залишити парламент. Дії Гаврилова спровокували масові протести.