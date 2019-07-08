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ДТП в Одесі: нічні "перегони" з поліцією завершилися смертельною аварією для водія BMW. Фото: УСІ

ДТП в Одесі: нічні «перегони» з поліцією завершилися смертельною аварією для водія BMW (ФОТО)

8 лип 2019, 15:42
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Смертельна ДТП в Одесі за участю п’яного водія, що сталася минулої ночі, вклала на лікарняні ліжка кількох осіб, а сам кермувальник загинув.

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Аварія з тяжкими наслідками сталася на Адміральському проспекті. Водій BMW, який утікав від поліції, вилетів на зупинку громадського транспорт. Внаслідок цього дістала травми й опинилася в лікарні 30-річна жінка. Сам водій загинув, врізавшись після цього в дерево, а його пасажирка постраждала й була госпіталізована, інформує прес-служба облуправління Нацполіції.

Між тим, місцеве видання УСІ уточнило, що BMW спочатку врізалося в дерево, а потім у будівлю магазину, біля якого перебували люди.

ДТП в Одесі: нічні "перегони" з поліцією завершилися смертельною аварією для водія BMW Фото: "УСІ"

ДТП в Одесі: нічні "перегони" з поліцією завершилися смертельною аварією для водія BMW Фото: "УСІ"

ДТП в Одесі: нічні "перегони" з поліцією завершилися смертельною аварією для водія BMW Фото: "УСІ"

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху), триває слідство.

Нагадаємо, що в ДТП у Харкові, що сталася минулої ночі з вини помічника поліцейського, загинули двоє осіб, а ще кілька дістали травми шиї.


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