У Мінську готові забезпечити зустріч на високому рівні щодо врегулювання ситуації на Донбасі, фото: Belnaviny.by

https://racurs.ua/ua/n124057-viyna-na-donbasi-v-bilorusi-zayavyly-pro-gotovnist-zabezpechyty-zustrich-na-vysokomu-rivni.html

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У Білорусі готові забезпечити зустріч на високому рівні щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Великої Британії, США, Німеччини та Франції, ініціативу проведення якої у своєму сьогоднішньому відеозверненні висунув президент України Володимир Зеленський.

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Про це виданню Sputnik відомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Керівництво Білорусі завжди говорило про те, що ми готові зробити все для якнайшвидшого повернення миру на українську землю, — зазначив Макей.

Міністр наголосив, що сьогоднішню заяву Зеленського в Мінську можуть лише вітати.

Макей заявив, що Білорусь намагатиметься забезпечити проведення відповідної зустрічі так само, як це було у випадку проведення Нормандської зустрічі стосовно ситуації в Україні в лютому 2015 року.

Ми вважаємо, що зараз наше головне завдання, — наголосив очільник МЗС Білорусі.

Нагадаємо, Зеленський в сьогоднішньому відеозверненні щодо спроби проведення телемосту під назвою «Потрібно поговорити» між телеканалами «Росія 1» і NewsOne заявив, що готовий поговорити з Путіним про ситуацію в Криму і на Донбасі, висловивши впевненість, що президент Білорусі Олександр Лукашенко «із задоволенням прийме» учасників переговорів у Мінську.