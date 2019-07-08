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В Минске готовы обеспечить встречу на высоком уровне относительно урегулирования ситуации на Донбассе, фото: Belnaviny.by

Война на Донбассе: в Беларуси заявили о готовности обеспечить встречу на высоком уровне с участием Великобритании, США, Германии и Франции

8 июл 2019, 15:37
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В Беларуси готовы обеспечить встречу на высоком уровне относительно урегулирования ситуации на Донбассе с участием Великобритании, США, Германии и Франции, инициативу проведения которой в своем сегодняшнем видеообращении выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом изданию Sputnik сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю, — отметил Макей.

Министр подчеркнул, что сегодняшнее заявление Зеленского в Минске могут только приветствовать.

Макей заявил, что Беларусь постарается обеспечить проведение соответствующей встречи так же, как это было в случаи проведения Нормандской встречи относительно ситуации в Украине в феврале 2015 года.

Мы считаем, что сейчас наша главная задача, — подчеркнул глава МИД Беларуси.

Напомним, Зеленский в сегодняшнем видеобращении относительно попытки проведения телемоста под названием «Нужно поговорить» между телеканалами «Россия 1» и NewsOne заявил, что готов поговорить с Путиным о ситуации в Крыму и на Донбассе, выразив уверенность, что президент Беларуси Александр Лукашенко «с удовольствием примет» участников переговоров в Минске.


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