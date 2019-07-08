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Ракурс
Смертельное ДТП в Харькове совершил помощник полицейского. Фото: Politeka.net

Смертельное ДТП в Харькове совершил помощник полицейского (ФОТО)

8 июл 2019, 15:05
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Смертельное ДТП в Харькове произошло по вине помощника полицейского. Вследствие аварии два водителя погибли на месте, а пассажиры госпитализированы в местную больницу с травмами шеи.

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Обстоятельства ДТП выясняют следователи Государственного бюро расследований. Об этом сегодня, 8 июля, информирует пресс-служба ГБР.

По предварительным данным, ночью автомобиль Chery Amulet, которым управлял помощник оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области, на перекрестке Белгородского спуска и улицы Шевченко проигнорировал знак 2.2 «Стоп» и не предоставил преимущество в движении автомобилю Daewoo Lanos. В результате произошло столкновение этих автомобилей.

Следователи ГБР начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких лиц).

Полицейский устроил ДТП в Харькове: есть погибшие. Фото: пресс-служба ГБР

Полицейский устроил ДТП в Харькове: есть погибшие. Фото: пресс-служба ГБР

Полицейский устроил ДТП в Харькове: есть погибшие. Фото: пресс-служба ГБР

Полицейский устроил ДТП в Харькове: есть погибшие. Фото: пресс-служба ГБР

Напомним, 2 июля в Николаевской области произошло масштабное ДТП с участием грузового и рейсового микроавтобусов, вследствие которого один пассажир погиб, а еще 16 получили травмы различной степени тяжести.

Источник: Ракурс


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