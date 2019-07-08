Юрий Луценко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n124055-telemost-s-rossiey-prichastnyh-lic-vyzvali-na-dopros-zaregistrirovano-proizvodstvo-o-pokushenii.html

Ракурс

В связи с попыткой провести телемост между российским телеканалом «Россия 1», в отношении которого Украина ввела санкции, и украинским телеканалом NewsOne, Генеральная прокуратура зарегистрировала производства о покушении на совершение государственной измены.

Loading...

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, также готовится представление в суд об аресте активов, а причастные лица — от владельца канала до телеведущего, который обнародовал анонс этого мероприятия — вызваны на допрос.

Проведение телемоста под названием «Надо поговорить», запланированного на 18.00 12 июля, вчера анонсировал одиозный российский пропагандист Дмитрий Киселев.

Эта новость вызвала большой резонанс в обществе, в частности лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий выдвинул «ультиматум» президенту Владимиру Зеленскому с требованием дать «адекватный ответ» в течение 24 часов.

Напомним, телеканал NewsOne сегодня обнародовал заявление, в котором сообщил об отмене подготовки к проведению этого телемоста. Такое решение в телеканале объясняют «угрозами физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей».