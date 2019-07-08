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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Президент Украины

Сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на топ-коррупции предлагает Зеленский парламенту

8 июл 2019, 14:30
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 10426, который предусматривает внесение изменений в закон «О Высшем антикоррупционном суде», которые уточнят его подсудность.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

Этот законопроект, обозначенный президентом как неотложный, предлагает сосредоточить Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы ВАКС или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

У Зеленского надеются, что такое нововведение позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей ВАКС и обеспечит оперативное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.

В пресс-службе президента отмечают, что, согласно действующему законодательству, после начала работы ВАКС следственные судьи других судов перестанут принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы, суды первой инстанции — обвинительные акты и другие документы, апелляционные суды — апелляционные жалобы.

Кроме того, ходатайства и жалобы, которые уже поступили к следственным судьям других судов, но не были рассмотрены до дня начала работы ВАКС, также передаются в ВАКС. Если рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС, эти производства также передаются в этот суд.

В результате к ВАКС попадут около 3,6 тыс. уголовных производств, из них только 5% будут касаться высокопоставленных чиновников, отмечает пресс-служба президента.

На странице этого законопроекта на сайте Рады указано, что он уже получен парламентом и передан на рассмотрение руководству. Текст законопроекта в настоящее время не доступен.

Напомним, в начале мая была избрана дата начала работы ВАКС. Этот суд заработает с 5 сентября 2019 года. Сообщение о начале его работы должно появиться в официальном издании «Правительственный курьер» и на портале судебной власти.

Источник: Ракурс


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