Высший антикоррупционный суд Украины

https://racurs.ua/2378-vysshiy-antikorrupcionnyy-sud-nereshennye-voprosy.html

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Год назад, в июне 2018-го в Украине был принят закон «О Высшем антикоррупционном суде». Создание этого органа было одним из требований МВФ. Осенью прошлого года прошли (и довольно тяжело) выборы во вновь созданный орган, который должен осуществлять правосудие в качестве суда первой и апелляционной инстанций по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к его юрисдикции, и проводить обобщение судебной практики по коррупционным преступлениям.

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Можно спорить о том, нужен ли отдельный суд, который будет рассматривать исключительно коррупционные преступления, составляющие весьма незначительную часть от общего количества уголовных преступлений. Сторонники идеи создания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) считают, что специализированный суд, в состав которого вошли профессионалы высокого уровня, хорошо разбирающиеся именно в этой категории дел, поможет быстро и качественно решить задачу борьбы с коррупцией.

Станет ли ВАКС действительно эффективным антикоррупционным инструментом или будет, как говорят скептики, лишним звеном украинского правосудия? Мы сможем узнать об этом уже скоро: 7 мая собрание судей Высшего антикоррупционного суда определилось с датой начала работы — 5 сентября 2019 года.

Два с половиной месяца — срок небольшой, а перед вновь созданным органом и судебной системой в целом встала проблема неопределенности некоторых процессуальных моментов. О вопросах, найти ответы на которые нужно будет в ближайшее время, рассказала председатель Высшего антикоррупционного суда Украины Елена Танасевич, выступая на международной конференции «Единство судебной практики: взгляд Европейского суда по правам человека и Верховного суда». Приводим фрагменты из ее выступления.

Как передавать уголовные производства от местных судов в Высший антикоррупционный суд?

На первый взгляд, эта норма кажется вполне понятной: уголовные производства по коррупционным и связанным с ними преступлениям суды должны передать в Высший антикоррупционный суд. Однако при обсуждении с коллегами возник вопрос: каким образом это должно произойти? Часть коллег высказались, что это должно быть сопроводительное письмо от суда первой инстанции в ВАКС. Есть мнение, что если дело передается по предметной подсудности в пределах юрисдикции нескольких апелляционных судов, то это должен решать Кассационный уголовный суд ВС.

Если не будут внесены изменения в эту норму, то мне кажется более конструктивной следующая позиция. Согласно ст. 369 УПК суд во исполнение переходных положений должен вынести решение о передаче указанного производства. В случае, например, если это производство относится к предмету подсудности Высшего антикоррупционного суда, то, разумеется, мы начинаем с подготовительного судебного заседания. А если окажется, что производство не подсудно ВАКС? Как он тогда должен поступать?

Уже нет нормы, предусматривающей возможность возврата этого производства в тот суд, который его прислал. Мы изучили этот вопрос, и нам кажется, что наиболее разумным решением будет передача указанного производства в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, поскольку юрисдикция ВАКС распространяется на территорию всей Украины. И уже коллегия Апелляционной палаты будет определять подсудность указанного производства.

Этот вопрос очень острый, и если есть другие мнения, мы будем благодарны за любую позицию.

Если коррупция — составляющая целого «букета» преступлений?

Еще один вопрос — если в Высший антикоррупционный суд поступает производство, где объединены и субъект, который относится к подсудности ВАКС, и субъект, который к ней не относится? Или если к нам поступает производство с совокупностью преступлений, часть которых подсудна ВАКС, часть — нет? Как тогда должен поступать суд? Ведь есть исчерпывающий перечень преступлений, которые могут быть рассмотрены ВАКС.

Можно было бы выделить в отдельное производство те преступления, которые не подсудны ВАКС, и передать в Апелляционную палату до определения подсудности. Однако есть статья, не позволяющая это сделать: если преступления связаны, то они должны быть рассмотрены в рамках одного производства.

Некоторые коллеги поддерживают позицию, что здесь надо идти по аналогии со старым УПК, где определялась подсудность невоенных преступлений. То есть если есть хотя бы один подсудный субъект, или хотя бы одно преступление, подсудное Высшему антикоррупционному суду, то суд должен рассматривать это производство самостоятельно, не выделяя «некоррупционные» эпизоды в отдельное производство.

В настоящее время это те вопросы, которые остаются открытыми и требуют законодательного урегулирования на уровне внесения изменений в УПК. Однако было бы хорошо, если бы академическое сообщество присоединилась к решению этих вопросов до 5 сентября 2019 года.

Подготовила Людмила ЗАГЛАДА