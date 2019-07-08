Володимир Зеленський, фото: Президент України

https://racurs.ua/ua/n124054-zoseredyty-vyschyy-antykorupciynyy-sud-na-top-korupciyi-proponuie-zelenskyy-parlamentu.html

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект № 10426, який передбачає внесення змін до закону «Про Вищий антикорупційний суд», які уточнять його підсудність.

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Про це повідомляє прес-служба президента.

Цей законопроект, позначений президентом як невідкладний, пропонує зосередити Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на кримінальних провадженнях, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи ВАКС або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалось детективами НАБУ і закінчено прокурорами САП.

У Зеленського сподіваються, що таке нововведення дозволить усунути потенційну проблему перенавантаження суддів ВАКС та забезпечить оперативніший розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців.

У прес-службі президента зазначають, що, згідно з чинним законодавством, після початку роботи ВАКС слідчі судді інших судів перестануть приймати до розгляду клопотання і скарги, суди першої інстанції — обвинувальні акти та інші документи, апеляційні суди — апеляційні скарги.

Крім того, клопотання і скарги, що вже надійшли до слідчих суддів інших судів, але не були розглянуті до дня початку роботи ВАКС, також передаються до ВАКС. Якщо розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи ВАКС, ці провадження також передаються до цього суду.

В результаті до ВАКС потраплять близько 3,6 тис. кримінальних проваджень, з них лише 5% стосуватимуться високопосадовців, наголошує прес-служба президента.

На сторінці цього законопроекту на сайті Ради вказано, що він вже отриманий парламентом і переданий на розгляд керівництву. Текст законопроекту наразі не доступний.

Нагадаємо, на початку травня було обрано дату початку роботи ВАКС. Цей суд запрацює з 5 вересня 2019 року. Повідомлення про початок його роботи має з’явитися в офіційному виданні «Урядовий кур'єр» та на порталі судової влади.