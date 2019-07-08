Юрій Луценко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n124055-telemist-z-rosiieu-prychetnyh-osib-vyklykano-na-dopyt-zareiestrovane-provadjennya-pro-zamah.html

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У зв’язку зі спробою провести телеміст між російським телеканалом «Россия 1», щодо якого Україною накладені санкції, та українським телеканалом NewsOne, Генеральна прокуратура зареєструвала провадження про замах на скоєння державної зради.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За словами Луценка, також готується подання до суду щодо арешту активів, а причетні особи — від власника каналу до телеведучого, який оприлюднив анонс цього заходу — викликані на допит.

Проведення телемосту під назвою «Треба поговорити», запланованого на 18.00 12 липня, вчора анонсував одіозний російський пропагандист Дмитро Кисельов.

Ця новина викликала значний резонанс у суспільстві, зокрема лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький висунув «ультиматум» президентові Володимирові Зеленському з вимогою дати «адекватну відповідь» впродовж 24 годин.

Нагадаємо, телеканал NewsOne сьогодні оприлюднив заяву, в якій повідомив про скасування підготовки до проведення цього телемосту. Таке рішення в телеканалі пояснюють «погрозами фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їхніх сімей».