Смертельну ДТП у Харкові вчинив помічник поліцейського. Фото: Politeka.net

https://racurs.ua/ua/n124048-policeyskyy-vlashtuvav-dtp-u-harkovi-ie-zagybli-foto.html

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Смертельна ДТП у Харкові сталася з вини помічника поліцейського. Внаслідок аварії двоє водіїв загинули на місці, а пасажирів було госпіталізовано до місцевої лікарні із травмами шиї.

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Обставини ДТП з’ясовують слідчі Державного бюро розслідувань. Про це сьогодні, 8 липня, інформує прес-служба ДБР.

За попередніми даними, уночі автомобіль Chery Amulet, яким керував помічник оперативного чергового Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Харківській області, на перехресті Белгородського узвозу та вулиці Шевченка проігнорував знак 2.2 «Стоп» і не надав перевагу в русі автомобілю марки Daewoo Lanos. Як наслідок, машини зіштовхнулися.

Слідчі ДБР розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили загибель кількох осіб).

Нагадаємо, 2 липня у Миколаївській області сталася масштабна ДТП за участю вантажного і рейсового мікроавтобусів, внаслідок якої один пасажир загинув, а ще 16 дістали травми різного ступеню тяжкості.