ДТП в Одессе: ночные "гонки" с полицией завершились смертельной аварией для водителя BMW Фото: УСИ

https://racurs.ua/n124053-dtp-v-odesse-nochnye-gonki-s-policiey-zavershilis-smertelnoy-avariey-dlya-voditelya-bmw-foto.html

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Смертельное ДТП в Одессе с участием пьяного водителя, которое случилось минувшей ночью, уложило на больничные койки несколько человек, а сам водитель погиб.

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Авария с тяжелыми последствиями произошла на Адмиральском проспекте. Водитель BMW, пытаясь скрыться от полиции, вылетел на остановку общественного транспорт. В результате получила травмы и оказалась в больнице 30-летняя женщина. Сам водитель погиб, врезавшись после этого в дерево, а его пассажирка пострадала и была госпитализирована, сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции.

Между тем, местное издание УСІ уточнило, что BMW сначала врезался в дерево, а затем в здание магазина, возле которого находились люди.

По факту ДТП начато уголовное производство согласно ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), ведется следствие.

Напомним, что в ДТП в Харькове, произошедшем минувшей ночью по вине помощника полицейского, погибли два человека, а еще несколько получили травмы шеи.