Кремль отреагировал на нецензурную брань грузинского ведущего. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/n124058-obostrenie-rusofobskih-napadeniy-kreml-otreagiroval-na-necenzurnuu-bran-gruzinskogo-veduschego.html

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В Москве отреагировали на нецензурные оскорбления президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала Rustavi-2. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал брань ведущего обострением русофобских приступов.

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Представитель лидера РФ подчеркнул, что этот инцидент является большим позором для грузин, а причины кроются в неготовности и нежелании официальных властей унять экстремистски настроенных парней. Однако Пескову понравилось, что поступок телеведущего был осужден грузинским руководством. Об этом он рассказал на брифинге, передают УНН.

По словам Пескова, выступление ведущего неприемлемо и Кремль осуждает такие действия. Пресс-секретарь Путина заявил, что поведение ведущего спровоцировано лицами, желающими осложнить отношения между Грузией и Россией.

Как известно, во время своей авторской программы P.S. ведущий Георгий Габуния в течение 1.5 мин. на русском языке пренебрежительно и нецензурно ругался на Путина.

Как ранее сообщалось, директор телеканала Rustavi-2 заявил, что согласен со словами Габунии, хотя и не разделяет идею высказывания таким грубым языком в эфире телеканала.