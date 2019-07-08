Люстрация для президента: в команде Зеленского готовят новый законопроект. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n124056-lustraciya-dlya-vseh-v-komande-zelenskogo-gotovyat-novyy-zakonoproekt.html

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Люстрация (очищение власти) для защиты и утверждения демократических ценностей, верховенства права и прав человека в Украине стала темой обсуждения на заседании согласительного совета в Верховной Раде сегодня, 8 июля.

Команда президента Владимира Зеленского планирует внести в парламент законопроект о расширении круга лиц, подлежащих люстрации. Об этом сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук в ходе заседания.

Стефанчук уточнил, то согласно этому документу, люстрации будут подлежать и президент, и народные депутаты, и все высокопоставленные чиновники в Украине.

Напомним, что на днях нардеп Виктория Сюмар заявила о том, что люстрацию хотят отменить до формирования нового правительства, чтобы вернуть туда чиновников времен президентства Виктора Януковича.

На прошлой неделе общественные активисты и представители нескольких политических партий пикетировали Конституционный суд из-за возможности отмены закона о люстрации.