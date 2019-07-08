«Укрзализныця» обещает украинцам обновление электричек. Фото: DATA.UA

https://racurs.ua/n124051-ukrzaliznycya-obeschaet-ukraincam-obnovlenie-elektrichek.html

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«Укрзализныця» обещает запустить пилотный проект по обновлению пассажирских электричек для пригородного сектора. В этом году планируется приобрести поезда для Запорожской и Днепропетровской областей.

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Перевозчик заявляет о полнейшей изношенности пригородного парка электропоездов в отличие от поездов дальнего следования, а также грузовых. В связи с этим в 2019 году «Укрзализныця» совместно с Европейским инвестиционным банком готовит проект по обновлению электричек. Об этом сегодня информирует пресс-служба компании со ссылкой на заявление председателя правления УЗ Евгения Кравцова.

По его словам, для приобретения новых поездов в рамках данного проекта планируется выделить около 110 млн долл. На данный момент аналогичная программа выполняется для обновления городского общественного транспорта.

Кроме того, как утверждает Кравцов, перевозчик продолжает работу по поддержанию пригородного подвижного состава в исправном состоянии, в частности, проводит капитально-восстановительные ремонты в электричках. До конца года планируется восстановить более 100 поездов.

Напомним, что ранее «Укрзализныця» пообещала запустить пять частных поездов по маршруту экспресса Киев — Борисполь, которые смогут вместить до 500 пассажиров.