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Ракурс
Последствия российского удара по поезду на Запорожье 8 сентября, фото: ГСЧС

Россияне ударили по поезду на Запорожье — погибла проводница (ФОТО)

8 сен 2026, 14:41
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Російські загарбники сьогодні, 8 вересня, завдали прицільного удару по регіональному поїзду

Дніпро — Запоріжжя. Пасажирів встигли вчасно евакуювати, проте загинула провідниця, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

У компанії зазначають, що провідниця повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Ворожий удар забрав її життя.

Ця трагедія ще раз нагадує: під час евакуації кожна секунда має значення. Не можна повертатися до поїзда чи залишатися поруч із ним після оголошення про небезпеку, — наголошують в «Укрзалізниці».

У компанії наголошують, що в таких ситуаціях кожна секунда має значення:

Просимо неухильно виконувати команди залізничників, залишати поїзд під час евакуації та переходити до укриття або на безпечну відстань — щонайменше 200 метрів і з природними бар'єрами, щоб убезпечити себе від уламків і шрапнелі.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок атаки загорівся вагон електропоїзда. Приблизно за пів години ворог повторно атакував рухомий склад — пожежа виникла ще в одному вагоні.

Займання вже ліквідували.

Наслідки російського удару по потягу на Запоріжжі 8 вересня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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