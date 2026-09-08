Россияне ударили по поезду на Запорожье — погибла проводница (ФОТО)https://racurs.ua/n216095-rossiyane-udarili-po-poezdu-na-zaporoje-pogibla-provodnica-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 вересня, завдали прицільного удару по регіональному поїзду
Дніпро — Запоріжжя. Пасажирів встигли вчасно евакуювати, проте загинула провідниця, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
У компанії зазначають, що провідниця повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Ворожий удар забрав її життя.
Ця трагедія ще раз нагадує: під час евакуації кожна секунда має значення. Не можна повертатися до поїзда чи залишатися поруч із ним після оголошення про небезпеку, — наголошують в «Укрзалізниці».
У компанії наголошують, що в таких ситуаціях кожна секунда має значення:
Просимо неухильно виконувати команди залізничників, залишати поїзд під час евакуації та переходити до укриття або на безпечну відстань — щонайменше 200 метрів і з природними бар'єрами, щоб убезпечити себе від уламків і шрапнелі.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок атаки загорівся вагон електропоїзда. Приблизно за пів години ворог повторно атакував рухомий склад — пожежа виникла ще в одному вагоні.
Займання вже ліквідували.