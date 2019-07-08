Луценко: NewsOne связан с российским банком и терроризмом. Фото: Информатор

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Ракурс

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинский телеканал NewsOne связан с российским банком «Промсвязьбанк» и терроризмом. Также Луценко отметил, что будет инициировать дальнейший арест активов и счетов канала в рамках уголовного производства о возможном покушении на госизмене.

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По словам Луценко, формальный владелец телеканала NewsOne нардеп Тарас Козак вызван на допрос к следователю на 10 июля. Также на беседу позвали главного продюсера NewsOne Василия Голованова. Об этом заявил Луценко во время брифинга.

Генпрокурор заявил, что конечным бенефициаром телеканала является киевская компания, руководителями которой являются граждане Кипра. Один из владельцев также числится в сооснователях компании-совладельца российского банка «Промсвязьбанк». Финансовое учреждение к тому же спонсирует оборонные заказы РФ.

Луценко уверяет, что на основе этой информации можно созывать заседание СНБО и применять санкции к телеканалу. Теперь NewsOne грозит лишение лицензии и запрет на деятельность.

Резкую реакцию и обвинения в адрес телеканала вызвало предложение о создании телемоста с телеканалом «Россия-1».

Как ранее сообщал «Ракурс», телемост отменили из-за угроз в адрес канала NewsOne.