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Ракурс
Телемост с РФ: под NewsOne собралась акция протеста. Фото: twitter/novorossianews

Телемост с РФ: под NewsOne собралась акция протеста (ФОТО, ВИДЕО)

8 июл 2019, 21:38
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Из-за предложения устроить телемост с пропагандистским телеканалом «Россия24» под офисом украинского NewsOne в Киеве собралась акция протеста. Под стенами медиа-вещателя собрались около сотни человек.

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Защитить телеканал от возможного штурма или агрессии пришли силовики, которые в три ряда встали перед воротами NewsOne. Об этом сообщается в эфире ТСН.

Во время митинга демонстранты зажигали файеры и дымовые шашки, а асфальт и окна разрисовали баллончиками. Протестующие требуют лишить телеканал лицензии.

Отметим, что NewsOne отменил телемост из-за угроз, а сама идея получила реакцию от президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства назвал телемост дешевым предвыборным пиарходом и попыткой разделения украинцев на два лагеря.

Протест под Newsone. Фото: twitter / antonohaio

По поручению президента было проведено экстренное заседание СНБО, однако детали не раскрывают и ссылаются на секретную информацию.

Как ранее сообщал «Ракурс», Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что NewsOne связан с терроризмом и российским «Промсвязьбанк». Этот банк является спонсором оборонных заказов РФ.

Источник: Ракурс


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