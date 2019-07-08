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Ракурс
Обматюкав Путіна: грузинського телеведучого відсторонили від роботи. Фото: Фокус

Обматюкав Путіна: грузинського телеведучого відсторонили від роботи

8 лип 2019, 22:40
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Грузинського телеведучого Георгія Габунія, який нецензурно лаявся в прямому ефірі на президента Росії Володимира Путіна, відсторонили від роботи на два місяці.

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Скандальний текст для програми «Посткриптум» на грузинському телеканалі «Руставі 2» підготували ще 7 липня. Про це повідомили у прес-службі медіа-мовника, передає «РБК-Україна».

Керівництво телеканалу зазначило, що Габунія сам підготував скандальний текст образ Путіна та представив авторський текст з власної ініціативи Органу самоврядування «Руставі-2».

Через скандальний ефір під телеканалом зібралась акція протесту і «Руставі-2» був змушений призупинити мовлення. Генеральний директор Ніка Гварамія заявив, що розділяє позицію журналіста, хоч і не схвалює формат, у якому її було представлено.

Зазначимо, що у Держдумі Росії вже запропонували заборонити імпорт грузинського вина, води «Боржомі» та грошові перекази з РФ до Грузії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Кремлі різко відреагували на образи Путіна. Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков заявив, що подібні виступи є загостренням русофобських нападів.


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