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Обматюкав Путіна: грузинського телеведучого відсторонили від роботи. Фото: Фокус
Обматюкав Путіна: грузинського телеведучого відсторонили від роботиhttps://racurs.ua/ua/n124072-obmatukav-putina-gruzynskogo-televeduchogo-vidstoronyly-vid-roboty.htmlРакурс
Грузинського телеведучого Георгія Габунія, який нецензурно лаявся в прямому ефірі на президента Росії Володимира Путіна, відсторонили від роботи на два місяці.
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Скандальний текст для програми «Посткриптум» на грузинському телеканалі «Руставі 2» підготували ще 7 липня. Про це повідомили у прес-службі медіа-мовника, передає «РБК-Україна».
Керівництво телеканалу зазначило, що Габунія сам підготував скандальний текст образ Путіна та представив авторський текст з власної ініціативи Органу самоврядування «Руставі-2».
Через скандальний ефір під телеканалом зібралась акція протесту і «Руставі-2» був змушений призупинити мовлення. Генеральний директор Ніка Гварамія заявив, що розділяє позицію журналіста, хоч і не схвалює формат, у якому її було представлено.
Зазначимо, що у Держдумі Росії вже запропонували заборонити імпорт грузинського вина, води «Боржомі» та грошові перекази з РФ до Грузії.
Як раніше повідомляв «Ракурс», у Кремлі різко відреагували на образи Путіна. Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков заявив, що подібні виступи є загостренням русофобських нападів.
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