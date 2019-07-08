У Росії пропонують заборонити імпорт грузинського вина та «Боржомі». Фото: Politeka.net

https://racurs.ua/ua/n124059-derjduma-rf-proponuie-vvesty-zaboronu-na-import-vyna-i-borjomi-z-gruziyi.html

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Росія може заборонити ввезення вина і мінеральної води з Грузії. Окрім цього, обмеження можуть зачепити і грошові перекази.

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У зв’язку із загостренням відносин між Росією та Грузією сьогодні на засіданні Державної думи РФ розглянуть питання заборони імпорту грузинського вина і води «Боржомі». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер фракції «Єдина Росія», віце-спікер Держдуми Сергій Неверов.

За його словами, Грузія продовжує своє «невігластво щодо Росії». Неверов стверджує, що грузини нібито нападають на російських громадян, а також ображають їх, що вимагає «адекватної відповіді».

Крім цього, Держдума РФ розгляне можливість заборони грошових переказів із Росії до Грузії.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 липня, набув чинності указ президента РФ Володимира Путіна щодо заборони на авіаперельоти до Грузії й у зворотньому напрямку. Причиною цього стали масові антиросійські мітинги у Тбілісі після пропагандистського виступу в парламенті депутата Держдуми Росії Сергія Гаврилова.

Також раніше сьогодні повідомлялося про те, що ведучий грузинського ТБ у прямому ефірі обматюкав Путіна. Керівництво телеканалу засудило нецензурну лайку, але погодилося з самою суттю заяв ведучого. Водночас грузинська влада назвала ситуацію абсолютно неприйнятною.