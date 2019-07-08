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Ракурс
В России предлагают запретить импорт грузинского вина и «Боржоми». Фото: Politeka.net

В России предлагают запретить импорт грузинского вина и «Боржоми»

8 июл 2019, 17:06
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Россия может запретить ввоз вина и минеральной воды из Грузии. Кроме того, ограничения могут затронуть и денежные переводы.

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В связи с обострением отношений между Россией и Грузией сегодня на заседании Государственной думы РФ рассмотрят вопрос запрета импорта грузинского вина и воды «Боржоми». Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

По его словам, Грузия продолжает свое «невежество в отношении России». Неверов утверждает, что грузины якобы нападают на российских граждан, а также оскорбляют их, что требует «адекватного ответа».

Кроме того, Госдума РФ рассмотрит возможность запрета денежных переводов из России в Грузию.

Напомним, что сегодня, 8 июля, вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о запрете на авиаперелеты в Грузию и обратно. Причиной этому стали массовые антироссийские митинги в Тбилиси после пропагандистского выступления в парламенте депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

Также ранее сегодня сообщалось о том, что ведущий грузинского ТВ в прямом эфире обматерил Путина. Руководство телеканала осудило нецензурную брань, но согласилось с самой сутью заявлений ведущего. В то же время грузинские власти назвали ситуацию абсолютно неприемлемой.

Источник: Ракурс


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