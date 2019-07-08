Обматерил Путина: грузинского телеведущего отстранили от работы

https://racurs.ua/n124072-obmateril-putina-gruzinskogo-televeduschego-otstranili-ot-raboty.html

Ракурс

Грузинского телеведущего Георгия Габуния, который нецензурно ругался в прямом эфире на президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.

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Скандальный текст для программы «Посткриптум» на грузинском телеканале «Рустави 2» подготовили еще 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе медиа-вещания, передает «РБК-Украина».

Руководство телеканала отметило, что Габуния сам подготовил скандальный текст оскорблений Путина и представил авторский текст по собственной инициативе Органу самоуправления «Рустави2».

Из-за скандального эфир под телеканалом собралась акция протеста и «Рустави 2» был вынужден приостановить вещание. Генеральный директор Ника Гварамия заявил, что разделяет позицию журналиста, хотя и не одобряет формат, в котором она была представлена.

Отметим, что в Госдуме России уже предложили запретить импорт грузинского вина, воды «Боржоми» и денежные переводы из РФ в Грузию.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Кремле резко отреагировали на оскорбления Путина. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные выступления являются обострением русофобских нападок.