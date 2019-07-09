Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Коррупция в полиции: главного патрульного Одессы отстранили от работы. Фото: Znaj.ua

Коррупция в полиции: главного патрульного Одессы отстранили от работы

9 июл 2019, 12:02
999

Коррупционный скандал в полиции Одессы набирает обороты. Стало известно, что начальник патрульной полиции Юрий Рыбак отстранен от занимаемой им должности по меньшей мере на неделю из-за жалоб его подчиненной, которые будут проверены дисциплинарной комиссией из Киева.

Loading...

Патрульная полицейская Зоя Мельник на своей странице в Facebook обвинила руководство Нацполиции в некомпетентности. Также она заявила о провале правоохранительной реформы, поскольку новая патрульная полиция, по ее словам, ничем не отличается от старой системы ГАИ: на вызовы правоохранители выезжают выборочно, в первую очередь выполняя планы начальства по штрафам и протоколам. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как утверждает полицейская-бунтарь, после своего громкого заявления она стала получать звонки с угрозами, также оказывается давление на ее семью. Записи подобных звонков она также выложила в сеть.

На ситуацию отреагировал Алексей Белошицкий — первый замначальника департамента патрульной полиции Украины. Он отметил, что фактажа в выдвинутых девушкой обвинениях он не увидел, в связи с чем накануне в Одессу отправилась дисциплинарная комиссия из Киева. Ее целью будет проверка достоверности данных, обнародованных Мельник, и на время ее проведения руководителя одесской патрульной полиции отстранили от работы.

Напомним, ранее в Одесской и Николаевской областях двое сотрудников правоохранительных органов были задержаны на взятках. В частности, в Одессе майор полиции требовал неправомерную выгоду за разрешение на осуществление торговой деятельности в павильонах рынка.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

НАБУ готовится объявить подозрения Насалику и Брылю за вранье в декларациях

Национальное антикоррупционное бюро Украины вручит уведомления о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику и бывшему главе Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю

Новости Украины
12:41

Нацсовет проверит NewsOne и требует у парламента больше полномочий

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания осуществит проверку телеканала NewsOne относительно событий, связанных с телемостом «Надо поговорить». Регулятор также потребует у Рады законодательных изменений для усиления своих полномочий

Новости Украины
12:07

Оливер Стоун пригласил Путина в пропагандистский фильм с Медведчуком (ВИДЕО)

Голливудский режиссер Оливер Стоун для пропагандистского фильма об Украине взял интервью у президента России Владимира Путина. Он в документальной ленте «В борьбе за Украину» комментирует действия пятого президента Украины Петра Порошенко

Новости Украины
08:28
Новости партнеров
Загрузка...