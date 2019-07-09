Коррупция в полиции: главного патрульного Одессы отстранили от работы. Фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/n124084-korrupciya-v-policii-glavnogo-patrulnogo-odessy-otstranili-ot-raboty.html

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Коррупционный скандал в полиции Одессы набирает обороты. Стало известно, что начальник патрульной полиции Юрий Рыбак отстранен от занимаемой им должности по меньшей мере на неделю из-за жалоб его подчиненной, которые будут проверены дисциплинарной комиссией из Киева.

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Патрульная полицейская Зоя Мельник на своей странице в Facebook обвинила руководство Нацполиции в некомпетентности. Также она заявила о провале правоохранительной реформы, поскольку новая патрульная полиция, по ее словам, ничем не отличается от старой системы ГАИ: на вызовы правоохранители выезжают выборочно, в первую очередь выполняя планы начальства по штрафам и протоколам. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как утверждает полицейская-бунтарь, после своего громкого заявления она стала получать звонки с угрозами, также оказывается давление на ее семью. Записи подобных звонков она также выложила в сеть.

На ситуацию отреагировал Алексей Белошицкий — первый замначальника департамента патрульной полиции Украины. Он отметил, что фактажа в выдвинутых девушкой обвинениях он не увидел, в связи с чем накануне в Одессу отправилась дисциплинарная комиссия из Киева. Ее целью будет проверка достоверности данных, обнародованных Мельник, и на время ее проведения руководителя одесской патрульной полиции отстранили от работы.

Напомним, ранее в Одесской и Николаевской областях двое сотрудников правоохранительных органов были задержаны на взятках. В частности, в Одессе майор полиции требовал неправомерную выгоду за разрешение на осуществление торговой деятельности в павильонах рынка.