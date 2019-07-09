Посол рассказал детали подготовки поездки Зеленского к Трампу. Фото: "Слово и Дело"

https://racurs.ua/n124081-posol-rasskazal-detali-podgotovki-poezdki-zelenskogo-k-trampu.html

Ракурс

Встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована на август-сентябрь этого года. Сейчас идет подготовка визита Зеленского в США.

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На этой неделе в Вашингтон приедут представители Зеленского. Они начнут консультации относительно будущего визита. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии для «Голоса Америки».

Чалый опроверг высказывания о том, что якобы в США с нетерпением ждут Зеленского, но тот «не едет, потому что не может найти времени». По словам украинского дипломата, уже на этой неделе, по прибытии представителей президента Украины в США, начнется работа по определению точной даты визита и его содержания.

По словам Чалого, Зеленский и Трамп во время телефонных разговоров уже «нашли химию отношений», то есть нашли общий язык.

Также дипломат отметил, что предстоящая встреча Зеленского и Трампа закладывает дальнейшие шаги в работе посольства Украины в США на год вперед.

Напомним, ранее Чалый прокомментировал отношения президентов Трампа и Зеленского.