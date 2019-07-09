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Посол розповів деталі підготовки поїздки Зеленського до Трампа. Фото: "Слово і Діло"

Посол розповів деталі підготовки поїздки Зеленського до Трампа

9 лип 2019, 11:34
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Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа планується на серпень-вересень цього року. Наразі триває підготовка візиту Зеленського до США.

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Цього тижня до Вашингтону приїдуть представники Зеленського. Вони розпочнуть консультації щодо майбутнього візиту. Про це розповів посол України у США Валерій Чалий у коментарі для «Голосу Америки».

Чалий заперечив висловлювання, що нібито в США з нетерпінням чекають на Зеленського, але той «не їде, бо не може знайти часу». Натомість, за словами українського дипломата, вже цього тижня, по прибутті представників президента України до США, розпочнеться робота з визначення точної дати візиту та його змісту.

За словами Чалого, Зеленський і Трамп під час телефонних розмов вже «знайшли хімію відносин», тобто порозумілися.

Також дипломат зазначив, що майбутня зустріч Зеленського і Трампа закладає подальші кроки у роботі посольства України у США на рік вперед.

Нагадаємо, раніше Чалий прокоментував відносини президентів Трампа та Зеленського.


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