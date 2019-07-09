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Телеміст з Росією: під Нацрадою запалали файєри, активісти вимагають позбавити ліцензії NewsOne, фото — Інсайдер

Під Нацрадою запалали файєри, активісти вимагають позбавити ліцензії NewsOne (ТРАНСЛЯЦІЯ)

9 лип 2019, 11:22
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Активісти 9 липня прийшли до будівлі Національної ради з питань телебачення та радіомовлення через ситуацію з телеканалом NewsOne.

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Нагадаємо, що вчора канал скасував спільний телеміст з пропагандистським каналом «Россия24», який мав відбутися 12 липня. Сьогодні об 11.00 в Нацраді розпочалося засідання, на якому обговорюватимуть питання Newsone. Частина учасників акції протесту увійшли в будівлю і перебувають на засіданні Нацради.

Раніше канал NewsOne, який близький до українського політика Віктора Медведчука, неодноразово звинувачувався у поширенні російської пропаганди та мови ворожнечі, порушував умови ліцензії. Активісти вимагають позбавити канал ліцензії через систематичне порушення українського законодавства, притягнути посадових осіб телеканалу до адміністративної відповідальності за порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій.

Учора акція протесту відбулася під офісом каналу NewsOne.

Джерело: Ракурс


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