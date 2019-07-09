ДТП у Київській області: загинули двоє військових. Фото: UA.News

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ДТП у Київській області забрала життя двох військових. Смертельна аварія сталася близько 3.00 ранку на автотрасі Київ — Чоп.

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За попередніми даними, автомобіль марки Toyota, який на високій швидкості мчав у напрямку столиці, зіткнувся з військовим «Газ-3223», що рухався назустріч. В останньому перебували дев’ятеро солдатів контрактної служби Збройних сил України (ЗСУ). Про це сьогодні повідомляє прес-служба облуправління Національної поліції.

Унаслідок ДТП військовий автомобіль загорівся і двоє військових заживо згоріли. Також травми ніг дістав і водій-військовослужбовець, якого доправили до лікарні.

Наразі водій Toyota затриманий. За даним смертельної аварії відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

Нагадаємо, що вчора у Харкові сталася смертельна ДТП, винуватцем якої був помічник поліцейського.