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Ракурс
ДТП у Київській області: загинули двоє військових. Фото: UA.News

ДТП на Київщині: у військовому автомобілі згоріли двоє контрактників ЗСУ (ФОТО)

9 лип 2019, 11:10
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ДТП у Київській області забрала життя двох військових. Смертельна аварія сталася близько 3.00 ранку на автотрасі Київ — Чоп.

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За попередніми даними, автомобіль марки Toyota, який на високій швидкості мчав у напрямку столиці, зіткнувся з військовим «Газ-3223», що рухався назустріч. В останньому перебували дев’ятеро солдатів контрактної служби Збройних сил України (ЗСУ). Про це сьогодні повідомляє прес-служба облуправління Національної поліції.

Унаслідок ДТП військовий автомобіль загорівся і двоє військових заживо згоріли. Також травми ніг дістав і водій-військовослужбовець, якого доправили до лікарні.

Наразі водій Toyota затриманий. За даним смертельної аварії відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

ДТП у Київській області: загинули двоє військових. Фото: прес-служба Нацполіції Київської області

ДТП у Київській області: загинули двоє військових. Фото: прес-служба Нацполіції Київської області

Нагадаємо, що вчора у Харкові сталася смертельна ДТП, винуватцем якої був помічник поліцейського.

Джерело: Ракурс


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