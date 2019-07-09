ДТП в Киевской области: погибли двое военных. Фото: UA.News

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ДТП в Киевской области унесло жизни двух военных. Смертельная авария произошла около 3.00 утра на автотрассе Киев — Чоп.

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По предварительным данным, автомобиль марки Toyota, который на высокой скорости мчался в направлении столицы, столкнулся с двигающимся навстречу военным «Газ-3223». В последнем авто находились девять солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сегодня сообщает пресс-служба облуправления Национальной полиции.

В результате столкновения военный автомобиль загорелся и двое военных сгорели заживо. Также травмы ног получил водитель-военнослужащий, которого доставили в больницу.

Сейчас водитель Toyota задержан. По факту смертельной аварии открыто уголовное производство согласно ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Напомним, что вчера в Харькове произошло смертельное ДТП, виновником которого был помощник полицейского.