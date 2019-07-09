Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ДТП в Киевской области: погибли двое военных. Фото: UA.News

ДТП в Киевской области: в военном автомобиле сгорели два контрактника ВСУ (ФОТО)

9 июл 2019, 11:10
999

ДТП в Киевской области унесло жизни двух военных. Смертельная авария произошла около 3.00 утра на автотрассе Киев — Чоп.

Loading...

По предварительным данным, автомобиль марки Toyota, который на высокой скорости мчался в направлении столицы, столкнулся с двигающимся навстречу военным «Газ-3223». В последнем авто находились девять солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сегодня сообщает пресс-служба облуправления Национальной полиции.

В результате столкновения военный автомобиль загорелся и двое военных сгорели заживо. Также травмы ног получил водитель-военнослужащий, которого доставили в больницу.

Сейчас водитель Toyota задержан. По факту смертельной аварии открыто уголовное производство согласно ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

ДТП в Киевской области: погибли двое военных. Фото: пресс-служба Нацполиции Киевской области

ДТП в Киевской области: погибли двое военных. Фото: пресс-служба Нацполиции Киевской области

Напомним, что вчера в Харькове произошло смертельное ДТП, виновником которого был помощник полицейского.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

НАБУ готовится объявить подозрения Насалику и Брылю за вранье в декларациях

Национальное антикоррупционное бюро Украины вручит уведомления о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику и бывшему главе Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю

Новости Украины
12:41

Нацсовет проверит NewsOne и требует у парламента больше полномочий

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания осуществит проверку телеканала NewsOne относительно событий, связанных с телемостом «Надо поговорить». Регулятор также потребует у Рады законодательных изменений для усиления своих полномочий

Новости Украины
12:07

Оливер Стоун пригласил Путина в пропагандистский фильм с Медведчуком (ВИДЕО)

Голливудский режиссер Оливер Стоун для пропагандистского фильма об Украине взял интервью у президента России Владимира Путина. Он в документальной ленте «В борьбе за Украину» комментирует действия пятого президента Украины Петра Порошенко

Новости Украины
08:28
Новости партнеров
Загрузка...