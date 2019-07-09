Новости Днепра: суд отпустил из СИЗО юношей, убивших инвалида, фото — Фейсбук В.Аброськина

https://racurs.ua/n124082-sud-otpustil-iz-sizo-unoshey-ubivshih-invalida-v-dnepre-video.html

Ракурс

В Днепре из следственного изолятора отпустили двух юношей, которые ради видео забили до смерти 48-летнего мужчину. Подозреваемые будут находиться под домашним арестом.

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Гуманный суд Днепра выпустил из следственного изолятора на свободу двух подонков, обвиняемых в убийстве человека, — написал в Фейсбук первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В начале апреля 23-летний и 26-летний жителям Днепра, работающим в IT-индустрии, не понравился 48-летний мужчина. Сначала они его били, а потом не дали возможности выбраться из-за парапета и столкнули в реку. Мужчина, инвалид второй группы, погиб. Все, что происходило, один из юношей снимал на видео, тем самым фактически документируя преступление.

Коллегия судей отказала прокурору в продлении ареста подозреваемых, — сообщил адвокат Александр Бегаури, представляющий интересы родственников убитого.

Причиной отказа в продлении меры пресечения в виде ареста Фемида считает положительную характеристику юношей по месту жительства.

Напомним, что в начале июня Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве ветерана АТО и волонтера Сармата. Под домашний арест отпущены и экс-бойцы «Азова», которых в 2016 году задержали в ходе спецоперации силовиков по подозрению в вооруженных нападениях на инкассаторов.