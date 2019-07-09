Савченко на выборах: нардеп едет агитировать избирателей на оккупированный Донбасс, фото — Гордон

https://racurs.ua/n124079-savchenko-edet-agitirovat-izbirateley-na-okkupirovannyy-donbass-video.html

Ракурс

Лидер партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» намерена поехать в агитационный тур на оккупированные регионы Донбасса. О поездке в Горловку Надежда Савченко сообщила в видео «Новостей Донбасса».

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Политик подала соответствующие документы для выезда в ОРДЛО и ожидает пропуск от СБУ. Надежда Савченко баллотируется в избирательном округе № 51, который базируется в прифронтовом населенном пункте Зайцево.

Округ не заканчивается Зайцевым, Майорским, Жованкой, он продолжается и в Горловке, и на других оккупированных территориях, — заявила нардеп.

Она намерена поехать в агиттур на оккупированные территории и уже получила пропуск-разрешение от штаба операции Объединенных сил. Сейчас Савченко ожидает разрешение от административного центра СБУ в Бахмуте и удивляется, почему такие разрешения не получают другие кандидаты в нардепы, которые должны общаться с жителями оккупированных территорий.

Пропуск от СБУ Савченко заказала на себя, свою сестру Веру и Татьяну Проторченко (заместитель председателя партии). Савченко баллотируется в округе № 51, а ее сестра в округе № 45 с центром в Авдеевке.

Против Надежды Савченко расследуется уголовное производство, в апреле ее и экс-руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана освободили из-под стражи. Их обвиняли в подготовке масштабного теракта в Киеве.