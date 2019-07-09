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Новости Донбасса: Зеленский подтвердил заявление Богдана о региональном статусе русского языка, фото — "РБК Украина"

«Андрюхина идея»: Зеленский подтвердил заявление Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе (ВИДЕО)

9 июл 2019, 09:49
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на оккупированном Донбассе возможно ввести региональный статус русского языка.

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В Донецке нужно дать возможность говорить и заполнять документы на русском языке, а никакой языковой проблемы на самом деле не существует. Об этом Зеленский сообщил журналисту Юрию Дощатову в понедельник, 8 июля во время пешей прогулки главы государства в центре Киева.

Понял… Это Андрюхина идея (Андрей Богдан, глава Офиса президента — ред.). Такая информационная была война, нельзя говорить по-русски. Я думаю, вы понимаете, что можно говорить, как вы хотите. Я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно? Если у дончан специальная просьба… Для них важно, чтобы они могли документы заполнять, например, на русском языке. Я не вижу никакой проблемы, — ответил Зеленский на вопрос журналиста.

Напомним, что ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан предложил предоставить региональный статус для русского языка на Донбассе.

Источник: Ракурс


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