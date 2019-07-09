Новости Донбасса: Зеленский подтвердил заявление Богдана о региональном статусе русского языка, фото — "РБК Украина"

https://racurs.ua/n124078-andruhina-ideya-zelenskiy-podtverdil-zayavlenie-bogdana-o-regionalnom-statuse-russkogo-yazyka.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на оккупированном Донбассе возможно ввести региональный статус русского языка.

Loading...

В Донецке нужно дать возможность говорить и заполнять документы на русском языке, а никакой языковой проблемы на самом деле не существует. Об этом Зеленский сообщил журналисту Юрию Дощатову в понедельник, 8 июля во время пешей прогулки главы государства в центре Киева.

Понял… Это Андрюхина идея (Андрей Богдан, глава Офиса президента — ред.). Такая информационная была война, нельзя говорить по-русски. Я думаю, вы понимаете, что можно говорить, как вы хотите. Я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно? Если у дончан специальная просьба… Для них важно, чтобы они могли документы заполнять, например, на русском языке. Я не вижу никакой проблемы, — ответил Зеленский на вопрос журналиста.

Напомним, что ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан предложил предоставить региональный статус для русского языка на Донбассе.