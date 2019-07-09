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Ракурс
Допинг в спорте: Европол провел спецоперацию, задержаны более 200 человек

Европол провел спецоперацию против спортивного допинга, которую проигнорировала Россия (ФОТО)

9 июл 2019, 09:21
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Европейское полицейское ведомство (Европол) совместно с Интерполом и при поддержке властей 33 стран провело масштабную спецоперацию, целью которой стал нелегальный рынок спортивного допинга. Операции проводились в Германии, Украине и Молдове.

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Задержаны 234 подозреваемых, уничтожены 17 преступных групп, разрушены 9 лабораторий и открыто более 800 судебных дел, сообщается в пресс-релизе Европола, опубликованном на сайте организации.

Задержание и обыски проводились в 23 странах Европейского Союза и еще 10 странах за пределами ЕС, в частности, в Германии, Украине, Молдове, Латвии, Литве, Франции, Великобритании, Колумбии и США. России в списке участников спецоперации нет.

Допинг в спорте: Европол провел спецоперацию, задержаны более 200 человек, фото — Европол

Согласно сообщению Европола, целью операции стали производители и распространители контрафактных анаболиков, то есть веществ, ускоряющих образование и обновление структурных частей клеток, тканей и мышечных структур.

За последние 20 лет мировая торговля анаболическими веществами значительно возросла, —- отмечают в Европейском полицейском ведомстве, обращая внимание на вреде этих веществ для здоровья.

Эти вещества увеличивают риск сердечных приступов и атеросклероза, влияют на репродуктивную систему, печень и почки, повышают риск развития рака.

Напомним, что в июле прошлого года накануне Чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине ИААФ продолжила допинговую дисквалификацию легкоатлетов России. Их отлучили от международных соревнований в ноябре 2015 года после обвинений в государственной поддержке использования допинга спортсменами РФ. В феврале этого года спортивный арбитраж в Лозанне подтвердил употребление допинга российскими легкоатлетами, среди которых олимпийский чемпион.

Источник: Ракурс


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