Арбитраж в Лозанне подтвердил употребление допинга 12-ю российскими легкоатлетами, среди которых олимпийский чемпион

Допинг и российский спорт продолжают шагать рядом

https://racurs.ua/n117616-arbitraj-v-lozanne-podtverdil-upotreblenie-dopinga-12-u-rossiyskimi-legkoatletami-sredi-kotoryh.html

Racurs.ua

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил.

Расследование CAS подтвердило употребление запрещенных препаратов олимпийским чемпионом Игр-2012 года Иван Уховым (прыжки в высоту). В Лондоне он победил с результатом 2,38 м. Теперь его лишат золотой медали.

Кроме Ухова, на сайте спортивного арбитража сообщается о доказанной вине в употреблении допинга таких спортсменов из России: Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).

Напомним, что в июле прошлого года накануне Чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине ИААФ возобновила допинговую дисквалификацию легкоатлетов России. Их отлучили от международных соревнований в ноябре 2015 года после обвинений в государственной поддержке использования допинга спортсменами РФ.