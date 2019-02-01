Электронная система поиска лекарств появится в Украине. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/n117617-elektronnaya-sistema-poiska-lekarstv-poyavitsya-v-ukraine.html

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В Украине появится электронная система для поиска лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины.

На данный момент Программа развития ООН в Украине в партнерстве с Министерством здравоохранения проводит тендер на разработку программного обеспечения для данной системы eStock. Заявки на участие в тендере принимаются до конца февраля текущего года.

Информирование украинцев сейчас происходит через сайты облдепартаментов здравоохранения и с помощью информационных сообщений в больницах. Но часто информация о закупленных лекарствах не обновляется регулярно. Поэтому это неудобно для пациента, а в некоторых облдепартаментах нет рабочих сайтов.

Новая электронная система мониторинга eStock сделает информацию доступной для пациентов и ускорит получение необходимых медикаментов. Также система должна предусматривать возможность интеграции и обмена данными с другими системами, например, электронной системой здравоохранения eHealth, ProZorro.