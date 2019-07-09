Новости Instagram: сеть начала предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях, фото — Reuters

https://racurs.ua/n124076-instagram-nachal-preduprejdat-polzovateley-ob-oskorbitelnyh-soobscheniyah-foto.html

Ракурс

Социальная сеть Instagram (Инстаграм) начала предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях. У авторов комментариев, содержание которых может быть воспринято в соцсети оскорбительным или вредным, Instagram теперь уточняет: «Уверены ли вы, что хотите опубликовать это?».

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Сеть 8 июля объявила о двух новых функциях, направленных на борьбу с онлайн-травлей и издевательствами в интернете. Об этом в своем блоге на сайте компании сообщил ее председатель Адам Моссери.

С помощью этих нововведений Instagram пытается найти способы ограничить неподобающее поведение своих пользователей, не прибегая при этом к прямой блокировке их аккаунтов или сообщений.

Новые функции основаны на искусственном интеллекте. Перед публикацией комментария, в котором содержатся слова или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, Инстаграм спросит у автора сообщения уверен ли он, что хочет публиковать этот контент. Таким образом, пользователя заранее предупреждают, что его комментарий может оказаться для других оскорбительным, и у него появляется возможность отказаться от решения разместить его в соцсети.