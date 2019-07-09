Пропаганда России: Стоун пригласил Путина в пропагандистский фильм с Медведчуком, скриншот видео

https://racurs.ua/n124075-oliver-stoun-priglasil-putina-v-propagandistskiy-film-s-medvedchukom-video.html

Ракурс

Голливудский режиссер Оливер Стоун, который уже несколько лет тесно сотрудничает с властями РФ, для пропагандистского фильма об Украине взял интервью у президента России Владимира Путина.

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Путин в документальной ленте «В борьбе за Украину» комментирует действия пятого президента Украины Петра Порошенко.

В частности, у российского президента спросили об инциденте в Керченском проливе, произошедшем в ноябре 2018 года. Путин назвал обстоятельства плена украинских моряков и трех кораблей «провокацией, которую Порошенко устроил в ходе предвыборной кампании».

Знал, что на востоке, на юге страны его не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. Он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы, чтобы удержать власть, — заявил в фильме Путин о Порошенко.

Обладатель «Оскара» за фильм «Уолл-стрит» снял фильм о кризисе в Украине. Главный герой ленты Стоуна — политик Виктор Медведчук, который баллотируется на досрочных выборах в парламент. Медведчук в фильме настаивает, что Майдан был «заранее определен как элемент внешнего управления Украиной из Вашингтона».

Кроме того, в документальном фильме Стоуна звучат и такие слова: «Гораздо проще поверить в то, что Россия — агрессор, чем принять тот факт, что украинская армия бомбит украинские же города».

Фильм «В борьбе за Украину» получил гран-при на кинофестивале в Таормине на Сицилии. Его планируют показать по росТВ 19 июля, з два дня до голосования в Украине.

Стоун известен своей склонностью к конспирологическим теориям, всегда и везде искать «вину США» и симпатией к диктаторским режимам или персональной дружбой с братьями Фиделем и Раулем Кастро, Уго Чавесом, Эво Моралесом и Владимиром Путиным.

В декабре 2014 года он сделал заявление в поддержку российской версии о событиях в Украине, изобразил украинскую революцию 2014 как «заговор ЦРУ». Экс-президента Украины Виктора Януковича он назвал законным президентом, вынужденным покинуть Украину из-за «хорошо вооруженных, неонацистских радикалов».

В интервью на российском телевидении Стоун рассказывал о том, что с 1949 года США сбрасывали над Украиной с парашютом «украинский диссидентов», чтобы они действовали против СССР.

Напомним, на днях провалилась попытка провести так называемый телемост между российским каналом «Россия 1» и телеканалом, близким к Медведчука в Украине — NewsOne. Каналы намеревались провести эфир под названием «Надо поговорить».