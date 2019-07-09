Пропаганда Росії: Стоун запросив Путіна у пропагандистський фільм Медведчука про Україну, скріншот відео

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Ракурс

Голлівудський режисер Олівер Стоун, який вже кілька років тісно співпрацює із владою РФ, для пропагандистського фільму про Україну взяв інтерв’ю в президента Росії Володимира Путіна.

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Путін у документальній стрічці «В боротьбі за Україну» коментує дії п’ятого президента України Петра Порошенка.

Зокрема, в російського президента запитали про інцидент в Керченській протоці, що стався у листопаді 2018 року. Путін назвав обставини полону українських моряків і трьох кораблів «провокацією, яку Порошенко влаштував в ході передвиборної кампанії».

Знав, що його на сході, на півдні країни не підтримають виборці, і використовував цю провокацію для нагнітання обстановки, введення особливого положення. Він хотів взагалі ввести особливе положення по всій країні, а може, й відкласти вибори, щоб утримати владу, — заявив у фільмі Путін про Порошенка.

Володар «Оскару» за фільм «Уолл-стріт» зняв фільм про кризу в Україні. Головний герой стрічки Стоуна — політик Віктор Медведчук, який балотується на дострокових виборах у парламент. Медведчук у фільмі наполягає, що Майдан був «заздалегідь визначений як елемент зовнішнього управління Україною з Вашингтона».

Крім того, у документальному фільмі Стоуна звучать й такі слова: «Набагато простіше повірити в те, що Росія — агресор, ніж прийняти той факт, що українська армія бомбить українські ж міста».

Фільм «У боротьбі за Україну» отримав гран-прі на кінофестивалі в Таорміне на Сицілії. Його планують показати по росТБ 19 липня.

Стоун відомий своєю схільністю до конспірологічних теорій, завжди та всюди шукати «провину США» та прихільністю до диктаторських режимів або персональною дружбою з братами Фіделем та Раулем Кастро, Уго Чавесом, Ево Моралесом та Володимиром Путіним. У грудні 2014 року зробив заяву на підтримку російської версії про події в Україні, зобразив українську Революцію Гідності 2014 як «змову ЦРУ». Екс-президента України Віктора Януковича він назвав законним президентом, що був змушений покинути Україну через «добре озброєних, неонацистських радикалів».

В інтерв’ю на російському телебаченні він розповідав про те, що з 1949 року США скидали над Україною з парашутом «українських дисидентів», щоб вони діяли проти СРСР.

Нагадаємо, цими днями провалилася спроба провести так званий телеміст між російським каналом «Россия 1» та телеканалом, близьким до Медведчука в Україні — NewsOne. Канали мали намір провести ефір, що мав назву «Надо поговорить».