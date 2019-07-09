Головні новини 9 липня: Зеленський звернувся до Путіна, а ціну на газ назвали незаконною. Фото: АП

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідера Росії Володимира Путіна з пропозицією поговорити. Переговори можуть відбутися в Білорусі. За словами Зеленського, в них повинні взяти участь провідні світові лідери: президент США Дональд Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей.

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Шостий апеляційний адмінсуд Києва визнав незаконною і необґрунтованою ціну на газ, яку 2,5 роки тому визначили постановою Кабміну № 315. Справу розглядали за позовом Юлії Тимошенко до НАК «Нафтогаз України» і Кабінету міністрів. Таким чином, теплокомуненерго і споживачі отримали підстави для перерахунку за газ і тепло.

Верховний суд задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії і скасував рішення Шостого апеляційного суду про пережеребкування партій, яке вимагала Аграрна партія України. Центрвиборчком заявив, що постанову комісії оскаржили з порушенням встановленого законом терміну.

У Києві під офісом українського NewsOne зібралася акція протесту через пропозиції влаштувати телеміст з пропагандистським телеканалом «Росія24». Під стінами медіа-мовника зібралися близько сотні осіб, які вимагали позбавити канал ліцензії. Для охорони правопорядку залучили велику кількість силовиків.

Президент України Володимир Зеленський анонсував будівництво пішохідного моста в Станиці Луганській. Зеленський заявив, що його можуть побудувати за місяць, а почнуть будівництво найпізніше через вісім днів. Будівництвом будуть займатися цивільні особи, а не військові. Зараз українська сторона очікує, коли бойовики розберуть бетонні укріплення.