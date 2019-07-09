Главные новости 9 июля: Зеленский обратился к Путину, а цену на газ назвали незаконной. Фото: АП

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидеру России Владимиру Путину с предложением поговорить. Переговоры могут состояться в Беларуси. По словам Зеленского, в них должны принимать участие ведущие мировые лидеры: президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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Шестой апелляционный админсуд Киева признал незаконной и необоснованной цену на газ, которую 2,5 года назад определили постановлением Кабмина № 315. Дело рассматривали по иску Юлии Тимошенко к НАК «Нафтогаз Украины» и Кабинету министров. Таким образом, теплокоммунэнерго и потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло.

Верховный суд удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда о пережеребьевке партий, которую требовала Аграрная партия Украины. Центризбирком заявил, что постановление комиссии обжаловали с нарушением установленного законом срока.

В Киеве под офисом украинского NewsOne собралась акция протеста из-за предложения устроить телемост с пропагандистским телеканалом «Россия24». Под стенами медиа-вещателя собрались около сотни человек, которые требовали лишить канал лицензии. Для охраны правопорядка привлекли большое количество силовиков.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство пешеходного моста в Станице Луганской. Зеленский заявил, что его могут построить за месяц, а начнут строительство самое позднее через восемь дней. Строительством будут заниматься гражданские лица, а не военные. Сейчас украинская сторона ожидает, когда боевики разберут бетонные укрепления.