Цену на газ от Кабмина признали незаконной. Фото: Дело

https://racurs.ua/n124064-cenu-na-gaz-ot-kabmina-priznali-nezakonnoy.html

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Шестой апелляционный админсуд Киева признал незаконной и необоснованной цену на газ, которую 2,5 года назад определили постановлением Кабмина № 315. Таким образом решение Окружного админсуда Киева от 4 июля этого года остается без изменений.

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Дело рассматривали по иску Юлии Тимошенко к НАК «Нафтогаз Украины» и Кабинета министров. Суд решил отказать в удовлетворении апелляции Министерства экономического развития и торговли Украины, Кабинета министров Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Открытого акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и Щербань Тамары Николаевны. Об этом сообщил председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Таким образом, теплокоммунэнерго и потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло. На перерасчет начисленных платежей могут претендовать те лица, которые получали услуги по указанным тарифам.

Отметим, что решение Кабмина Украины № 315 от 27 апреля 2016 «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 № 758» признали противоправным из-за необоснованности тарифов на газ и нарушения процедуры принятия постановления. Согласно решению суда, которое вступило в силу сегодня, постановление правительства недействительно с 27 апреля 2016 года.

Как ранее сообщалось, Кабмин обязал Нафтогаз снизить цену на газ.