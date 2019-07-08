Распределение природного газа

https://racurs.ua/2392-gazoraspredelitelnyy-revansh-oblgazy-cherez-sud-vernuli-abonplatu-za-raspredelenie-prirodnogo-gaza.html

Ракурс

19 июня Шестой апелляционный административный суд вынес постановление, которым признал законной абонентскую плату за распределение природного газа и фактически обязал государство возобновить ее после того, как она была отменена вследствие подзабытых уже драматических событий апреля 2017 года. Ответчиком по делу была, разумеется, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а в роли истца выступил некий житель Закарпатской области.

Loading...

Впрочем, последний был явно подставным лицом, так как всем понятно, что настоящим двигателем процесса выступал пул газораспределительных предприятий (облгазов), которые проходили по делу в скромном статусе «третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора».

Плата за распределение природного газа: для Европы — обычная практика, для Украины — непопулярная мера

Фиксированная плата за пользование газовой инфраструктурой в Западной Европе считается вполне естественной, и тамошним жителям трудно представить, что может быть как-то иначе. Отечественные сторонники платы за распределение природного газа обычно проводят параллель с арендой автомобиля: арендатор платит за пользование машиной оговоренную сумму независимо от того, ездит она каждый день или большую часть времени стоит в гараже, причем за использованный бензин он платит отдельно от аренды.

Однако в Украине люди еще не совсем отвыкли от советской привычки считать, что государство обязано поставлять им газ бесплатно, или по крайней мере за символическую плату. Именно поэтому требование платить ежемесячную сумму за услуги транспортировки и распределения природного газа по трубопроводам, даже в том случае, когда человек не сжег за месяц ни одного кубометра, может вызвать в народе немалое раздражение.

Следует признать, что столь непопулярная мера обойдется безнаказанно только той власти, которая или еще не растеряла кредит доверия, или уже заработала достаточный авторитет. Внедрение абонплаты за газ как составляющей реформы рынка природного газа было предусмотрено еще Соглашением об ассоциации Украины с Европейским Союзом, из-за которого и разгорелся такой сыр-бор в ноябре 2013 года.

Затем этот курс был закреплен в принятом в апреле 2015 года законе «О рынке природного газа», а кроме того обещан в Меморандуме об экономической и финансовой политике, направленном в официальном письме Международному валютному фонду от 1 сентября 2016 года, под которым стояли подписи президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Реально ввести абонплату за транспортировку и распределение природного газа власть решилась только в марте 2017 года, но то, что можно было сделать на революционной волне подъема, оказалось невозможным спустя годы после нее: кредит оказался уже растраченным, авторитет заработать так и не удалось. И о каком авторитете можно говорить, если ключевым в этом деле ведомством — НКРЭКУ — Порошенко поставил управлять 25-летнего Дмитрия Вовка, который до этого работал у него в «Рошене» мальчиком на побегушках.

Убытки облгазов компенсировались махинациями

Итак, обо всем по порядку. По состоянию на март 2017 года действовали тарифы на распределение природного газа, которые были установлены 43 постановлениями НКРЭКУ, принятыми 24 марта 2016 года, то есть по одному на каждый облгаз, обслуживающий лицензированную зону деятельности. Они рассчитывались в гривнах за тысячу доставленных в квартиру потребителя кубометров. Самый маленький из них был для ПАО «Киевгаз» (212 грн за 1000 куб. м), самый большой — для ПАО «Николаевгаз» (730 грн за 1000 куб. м). Указанные цифры были рассчитаны на основании Методики расчета тарифов, утвержденной постановлением НКРЭ от 4 сентября 2002 года №983. Затем плата за доставку определенного количества газа прибавлялась к плате за сам газ, умножалась на 20% налога на добавленную стоимость, и в результате получалась цена на газ для потребителя.

25 февраля 2016 года упомянутая методика была отменена, но при этом признана действующей до апреля 2017 года, а вместо нее в тот же день постановлением НКРЭКУ №237 была утверждена новая Методика определения и расчета тарифа на услуги распределения природного газа. Согласно ее положениям для каждого облгаза устанавливался тариф, но уже не за тысячу кубометров, а за один кубометр в час.

Этот показатель включался в довольно сложную формулу, для вычисления которой надо умножать его сначала на максимальную пропускную способность газового оборудования квартиры, затем на коэффициенты давления, после этого на количество часов в году, а затем разделить на количество месяцев в году — одним словом, каждый сможет разобраться в этой лабуде сам, если дело коснется его собственного кармана.

Отметим лишь, что в результате применения этого нововведения в части платы за распределение природного газа выиграть могли разве что владельцы больших частных домов, привыкшие сжигать много газа, зато проиграли бы жители стандартных квартир советского образца, которые привыкли экономить каждый кубометр. А вот кто однозначно от этого выиграл бы, так это облгазы, которые стали бы получать за свои услуги деньги, адекватные затратам на производство этих услуг.

Собственно, реформа и была нацелена на то, чтобы прекратить неправильную (с европейской точки зрения) практику, когда газораспределительные предприятия формально декларируют лишь убытки, компенсируемые потом за счет манипуляций с льготным социальным газом, который они списывают на жилищно-коммунальный сектор, а на самом деле толкают по рыночным ценам в промышленно-коммерческий сектор. Поэтому планировалось перекрыть облгазам коррупционный кислород, зато дать возможность честно зарабатывать деньги.

Плата за распределение природного газа: последствия всенародного интернет-возмущения

Время «Ч» было назначено на день смеха 1 апреля 2017 года. За два дня до этого, 28 марта, НКРЭКУ приняла 44 постановления (№349‒392), которыми для всех 44 облгазов вводились новые тарифы на распределение природного газа, вычисленные на базе новой методики, и одно постановление (№395), которым признавались утратившими силу предыдущие тарифные постановления.

Далее произошло то, что произошло: всенародное возмущение в интернете побудило Порошенко и Гройсмана обратиться к регулятору с просьбой дать задний ход, и глава Нацкомиссии Волк не посмел им отказать. Так, 10 апреля постановлением НКРЭКУ №494 были отменены все вышеуказанные ее решения, в результате чего, так сказать, был восстановлен статус-кво: новые тарифы на распределение природного газа были выброшены на свалку истории, а старые вынуты из нее и снова взяты на вооружение.

Такой поворот, конечно, устроил не всех, а потому с интервалом в два месяца в Окружной административный суд Киева поступило два иска об отмене постановления НКРЭКУ №494. Автором первого из них был уже упомянутый житель Закарпатья, который мотивировал свои исковые требования тем, что решение регулятора о плате за распределение природного газа нарушило его законные интересы, поскольку при наличии фиксированной абонплаты газ ему обходился бы дешевле, чем при восстановленной системе, когда он должен платить в зависимости от количества доставленных кубометров. Этот чудак, очевидно, принадлежал к немногочисленной прослойке состоятельных граждан, поскольку из материалов дела можно узнать, что в течение года его домохозяйство потребляло от 7 до 8 тыс. куб. м. Второй иск в октябре 2017 года поступил от ПАО «Луганскгаз», которое также просило отменить постановление Нацкомиссии №494, но не в полном объеме, а лишь в той части, которая касается именно «Луганскгаза».

Как это иногда бывает, первым к финишу пришел тот, кто стартовал позже: постановлением Верховного суда от 16 января 2019 года иск «Луганскгаза» был удовлетворен. Есть веские основания полагать, что в суде кассационной инстанции будет оставлено без изменений и постановление Шестого апелляционного административного суда от 19 июня, которым был удовлетворен и второй иск. Именно поэтому очень удобно из двух вердиктов сформировать некую сборную солянку основных моментов доказательной базы.

Доказательная база по делу о плате за распределение природного газа

Выводы суда базировались на соответствии или несоответствии действий регулятора требованиям закона «О ценах и ценообразовании». Если, например, цены на газ не подпадают под его действие, поскольку должны формироваться балансом спроса и предложения, то цены на услуги транспортировки и распределения природного газа распределительными трубопроводами еще как подпадают, поскольку облгазы, которые их предоставляют, являются естественными монополистами — каждый на своей территории. Такие цены, согласно закону, считаются государственно регулируемыми и устанавливаются регулятором, роль которого в этом случае играет НКРЭКУ, и должны быть экономически обоснованными.

Это означает, что в них должны быть заложены только необходимые расходы на производство этих услуг, включая выплату заработной платы работникам. При этом закон допускает, что цены могут быть экономически необоснованными, то есть не покрывать всех необходимых расходов, но в таком случае орган государственной власти, который их устанавливает, должен обеспечить производителю таких услуг (в данном случае облгазу) компенсацию из государственного бюджета.

Следует отдать должное, судьи не стали углубляться в дебри цифровых расчетов, где сам черт ногу сломит, а сосредоточили внимание на сугубо юридических аспектах. Там как раз все очень просто. Когда Нацкомиссия вводила новые тарифы (с абонплатой) на распределение природного газа, из-под пера ее руководителя Дмитрия Вовка вышел довольно объемный трактат, из которого следовало, что старые тарифы являются экономически необоснованными, поскольку не обеспечивают облгазам покрытия необходимых расходов на производство услуг по транспортировке газа, зато новые непременно будут такими, как надо.

А теперь попробуйте сами оценить события 10 апреля 2017 года с чисто юридической точки зрения: НКРЭКУ отменяет новые экономически обоснованные тарифы на распределение природного газа, восстанавливая старые, то есть фактически устанавливает новые тарифы, которые ею же были признаны экономически необоснованными. И при этом не вводит никакой предусмотренный законом механизм компенсации. Добавим, что возобновленные тарифы базировались на упомянутой выше методике пятнадцатилетней давности, которая, как уже отмечалось, была отменена в феврале 2016 года и прекратила свое действие 1 апреля 2017 года — это еще один гвоздь в гроб доказательной базы ответчика.

В порядке лирического отступления можно процитировать судей Верховного суда, которые отметили, что с пониманием относятся к причинам принятия постановления об отмене абонплаты за распределение природного газа, смысл которого заключается в недопущении повышения общего счета для бытовых потребителей газа. Однако эта цель, по их мнению, не может достигаться путем нарушения определенных законом прав субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по доставке голубого топлива.