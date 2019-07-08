В Украине объявлено штормовое предупреждение. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n124062-v-ukraine-obyavleno-shtormovoe-preduprejdenie-na-8-iulya.html

Ракурс

Штормовое предупреждение объявлено на территории Украины 8−9 июля. В некоторых регионах страны ожидаются сильные дожди, местами — шквалы.

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По данным Укргидрометцентра, 8 июля в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий: на большинстве территории будут преобладать грозы, днем в центральных, южных и большинстве восточных областей пройдут сильные ливни.

Кроме того, местами прогнозируются шквалы 15−20 м/с (І уровень опасности).

В сообщении также указывается, что в ночь на 9 июля в восточных областях и Приазовье, а днем 9 июля в западных и местами в северных областях прогнозируются дожди и грозы.

Напомним, что недавно мощный ураганпронесся по территории Украины, обесточив более 500 населенных пунктов и причинив немало разрушений. Больше всего свирепствовала стихия в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Ровенской областях.