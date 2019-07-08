В Україні оголошено штормове попередження. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n124062-v-ukrayini-ogolosheno-shtormove-poperedjennya-na-8-lypnya.html

Ракурс

Штормове попередження оголошено на території України 8−8 липня. У деяких регіонах країни очікуються сильні дощі, місцями — шквали.

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За даними Укргідрометцентру, 8 липня в Україні очікується значне погіршення погодних умов: на більшості території переважатимуть грози, вдень у центральних, південних і більшості східних областей пройдуть сильні зливи.

Окрім того, місцями прогнозуються шквали 15−20 м/с (І рівень небезпеки).

У повідомленні також вказується, що в ніч на 9 липня у східних областях та Приазов’ї, а вдень 9 липня у західних і місцями у північних областях прогнозуються дощі та грози.

Нагадаємо, що недавно потужний ураган пронісся територією України, знеструмивши понад 500 населених пунктів і завдавши чимало руйнувань. Особливо лютувала стихія у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Вінницькій і Рівненській областях.