Ціну на газ від Кабміну визнали незаконною. Фото: Дело

https://racurs.ua/ua/n124064-cinu-na-gaz-vid-kabmina-vyznaly-nezakonnou.html

Ракурс

Шостий апеляційний адмінсуд Києва визнав незаконною та необґрунтованою ціну на газ, яку 2,5 роки тому визначили постановою Кабміну № 315. Таким чином рішення Окружного адмінсуду Києва від 4 липня цього року залишається без змін.

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Справу розглядали за позовом Юлії Тимошенко до НАК «Нафтогаз України» та Кабінету міністрів. Суд вирішив відмовити у задоволенні апеляції Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Кабінету міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та Щербань Тамари Миколаївни. Про це повідомив голова Спілки власників житла України Олексій Кучеренко на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином, теплокомуненерго та споживачі отримали підстави для перерахунку за газ та тепло. На перерахунок нарахованих платежів мають право ті особи, які отримували послуги за вказаними тарифами.

Зазначимо, що рішення Кабміну України № 315 від 27 квітня 2016 року «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року № 758» визнали протиправним через необґрунтованість тарифів на газ та порушення процедури прийняття постанови. Згідно з рішенням суду, яке набрало чинності сьогодні, постанова уряду є нечинною з 27 квітня 2016 року.

Як раніше повідомлялося, Кабмін зобов’язав Нафтогаз знизити ціну на газ.