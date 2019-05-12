Instagram блокировать хэштеги о вреде вакцинации, фото - iNEws

https://racurs.ua/n121845-instagram-budet-blokirovat-heshtegi-o-vrede-vakcinacii.html

Ракурс

Социальная сеть Instagram (Инстаграм) будет блокировать хэштеги о вреде вакцинации, а также информацию о других антинаучных данных.

Эта новая политика сети направлена ​​на борьбу с фейковыми новостями и антинаучной информацией, которая распространяется в интернете, сообщает 12 мая Engadget.

Instagram прежде всего заблокирует хэштеги, с помощью которых распространяют ложную информацию о вакцинации. Сеть уже давно критиковали за попустительство распространению потенциально вредных публикаций.

Инстаграм также ограничит использование тех хештегов, которые могут казаться безобидными, но на самом деле под ними маскируют распространение опровергнутых наукой утверждений о вреде вакцинации.

Ранее сеть заблокировала хэштеги #vaccinescauseautism и #vaccinescauseaids. Это сделало невозможным поиск контента в сети, который был отмечен ими. Если пользователь захочет ввести такой хештег во время написания поста, он исчезнет из поиска. Партнерская компания Инстаграм — Facebook (Фейсбук) — также сделала аналогичные шаги по ограничению распространения дезинформации о вакцинах.

В Инстаграм заявили также, что в сети продолжают разрабатывать общую стратегию и политику борьбы с фейковыми новостями.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Instagram начала борьбу с приложениями для искусственного наращивания аудитории, «лайков» и комментариев. Для этого создан интеллект-инструмент, который будет выявлять фейковые действия в соцсети.